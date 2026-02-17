Aufregung im Wiener Arsenal: Salz-Exzesse neben Grünflächen

Streusalz ist nicht nur „Gift“ für Schnee und Eis, sondern auch für Grünflächen und Bäume. Weshalb in Wien seit 2003 ein striktes Salzstreuverbot auf Gehsteigen und Gehflächen gilt, wenn sich im Umkreis von zehn Metern „unversiegelte Bodenflächen“ befinden. Eigentlich. Denn immer wieder kommt es vor, dass vorwiegend private Schneeräumfirmen sich nicht daran halten und somit sensible Stadtbäume dadurch gefährden. Ein besonders gravierender Fall dürfte sich heuer im Wiener Arsenal zugetragen haben.

So wurden dem KURIER – bereits vor dem jähen Wintereinbruch am Montag – etliche Bilder von Gehflächen im beliebten Grünareal im 3. Bezirk zugespielt, wo offenkundig großflächig Salz ausgebracht worden war; zu sehen ist auch ein Mini-Schneepflug mit angeschlossenem Streuer, der sich zwischen Bäume durch einen schmalen Gehweg kämpft. Und: Im Lager der Winterbetreuungsfirma am Arsenal stapeln sich nur so die 25-Kilo-Säcke Siedesalz.

Zulässig wäre auf diesen Gehwegen aber entweder Streusplitt (der wieder eingekehrt werden muss) oder ein umweltschonendes Auftaumittel wie Kaliumkarbonat (das mindestens doppelt so teuer wie Salz ist).

„Obwohl der regelmäßige Einsatz von Auftausalz in unmittelbarer Nähe von Bäumen bereits gemeldet wurde, wurden zuletzt sogar neue, größere Salzmengen angeliefert“, berichtet ein besorgter Anrainer. Er verlangt, dass künftig absolut korrekt gestreut wird, damit dadurch keine „Baum- und Bodenschäden“ entstehen.

Die zuständige MA 42 (Stadtgärten) bestätigt, dass im Arsenal bereits Bodenproben gezogen worden seien: „Derzeit wird das Ergebnis der chemischen Laboranalysen abgewartet.“ Sollte ein Verstoß festgestellt werden, kann die zuständige Wasserrechtsbehörde bis zu 700 Euro Strafe verhängen.

Die im Arsenal tätige Winterdienstfirma aus Niederösterreich ließ Anfragen des KURIER unbeantwortet.