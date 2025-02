Auf Wiener S1 gestoppt: Sattelzug fuhr nach Unfall weiter

Die Gefahrgutkontrollgruppe der Wiener Landesverkehrsabteilung hat bereits am Montag auf der S1 in Wien einen ungarischen Sattelzug aus dem Verkehr gezogen.

Laut Polizeisprecher David Pawlik war der Lkw auf der Westautobahn (A1) in einen Unfall verwickelt, der Lenker setzte die Fahrt aber trotz schwerer Schäden am Laster fort.

So stellten die Polizisten Schäden an der Achse des Zugfahrzeuges sowie schwere Beschädigungen an der Druckluftbremse des Anhängers fest.

42 Anzeigen

Insgesamt legten die Beamten 42 Anzeigen nach kraftfahrtechnischen Vorschriften und hoben eine vorläufige Sicherheit von 4.000 Euro ein. Die Kennzeichen des Lkw wurden abgenommen, ebenso die Fahrzeugpapiere. Der Lastwagen wurde abgeschleppt.