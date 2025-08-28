Auf offener Straße: 44-Jähriger in Wien mit Messer verletzt
22-Jähriger fügte Bekanntem nach einem Streit mehrere Stiche und Schnitte zu, er wurde festgenommen.
In Wien-Brigittenau ist am Mittwochabend ein 44-Jähriger auf offener Straße durch mehrere Schnitte und Stiche verletzt worden. Der Mann war am Wallensteinplatz mit einem Bekannten in Streit geraten, der ihn mit einem Messer attackierte. Der Verletzte wurde von der Berufsrettung in ein Krankenhaus gebracht, berichtete die Polizei am Donnerstag.
Das Opfer kannte den Täter zwar nur flüchtig, dennoch konnte die Polizei die Identität des Mannes klären. Der Verdächtige, ein 22-jähriger Syrer, wurde daraufhin in seiner Wohnung festgenommen.
