Auf offener Straße: 44-Jähriger in Wien mit Messer verletzt

In Wien-Brigittenau ist am Mittwochabend ein 44-Jähriger auf offener Straße durch mehrere Schnitte und Stiche verletzt worden. Der Mann war am Wallensteinplatz mit einem Bekannten in Streit geraten, der ihn mit einem Messer attackierte. Der Verletzte wurde von der Berufsrettung in ein Krankenhaus gebracht, berichtete die Polizei am Donnerstag.