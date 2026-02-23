Wien: 34-Jähriger attackierte Mann mit Kurzhantel

Ein 34-Jähriger hat in der Nacht auf Sonntag in Wien-Währing einen 29-Jährigen mit einer Kurzhantelstange attackiert und ihm schwere Kopfverletzungen zugefügt.

Das Opfer wurde laut Polizeisprecher Philipp Haßlinger in den Schockraum eines Krankenhauses gebracht, es bestand aber keine Lebensgefahr. Ausgangspunkt der Tat kurz vor 1.00 Uhr war, dass sich der Aggressor in einer Straßenbahn von einer Frau gestört gefühlt hatte. Auch sie attackierte er.

Täter holte Stange aus Rucksack

Die aufgelöste Frau rief in der Gentzgasse um Hilfe, so wurde eine Polizeistreife auf sie aufmerksam. Unterdessen hatte der Aggressor beim Aumannplatz die Straßenbahn verlassen und war in Richtung Martinstraße gegangen. Der 29-Jährige, der den Angriff beobachtet hatte, folgte ihm, bis es zur Konfrontation kam. Der Täter holte die Stange aus seinem Rucksack und schlug den Widersacher damit nieder. Die Polizei war mittlerweile zur Stelle und nahm den Verwirrten fest. Die Berufsrettung versorgte den Mann und auch die Frau, die aber glücklicherweise unverletzt geblieben war.

Der 34-Jährige gestand die absichtliche schwere Körperverletzung. Er war zumindest nicht augenscheinlich alkoholisiert oder unter Drogeneinfluss, dürfte aber psychische Probleme haben. Ein Amtsarzt stellte seine Haftfähigkeit fest, nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde er in eine Justizanstalt gebracht.