Ins Bein gebissen: Mehrere Attacken auf Polizei in Wien

Am Sonntagabend kam es in Wien-Leopoldstadt gleich zu zwei Einsätzen, bei denen Polizisten attackiert wurden. Zunächst geriet eine alkoholisierte 36-Jährige am Bahnhof Praterstern in Konflikt mit der Polizei. Die aufgebrachte Frau hatte sich erst den Aufforderungen der Securitys widersetzt, ein Lebensmittelgeschäft trotz aller Anweisungen mit ihrem Roller betreten - und war dann auf das Sicherheitspersonal losgegangen.

Auch die alarmierte Polizei hatte ihre Mühe, die Frau zu bändigen. Nachdem sie einen Beamten ins Bein biss, wurde sie letztlich vorläufig festgenommen. Durch die Tritte der Ungarin wurden drei Sicherheitsmitarbeiter leicht verletzt, alle lehnten eine Intervention durch einen Rettungsdienst ab. Ein bei der Frau durchgeführter Alkovortest ergab 1,7 Promille. Sie befindet sich in polizeilicher Anhaltung. Mutter und Tochter festgenommen Am selben Abend suchten Beamte des Stadtpolizeikommandos Brigittenau die Wohnadresse eines 18-Jährigen auf, um eine Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Wien zu vollziehen. Vor Ort nahmen die Beamten lautes Schreien in der Wohnung wahr. Die 44-jährige Mutter des Gesuchten öffnete die Tür, zwei Geschwister befanden sich ebenfalls in der Wohnung.