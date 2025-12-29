Ins Bein gebissen: Mehrere Attacken auf Polizei in Wien
Am Sonntagabend kam es in Wien-Leopoldstadt gleich zu zwei Einsätzen, bei denen Polizisten attackiert wurden. Zunächst geriet eine alkoholisierte 36-Jährige am Bahnhof Praterstern in Konflikt mit der Polizei.
Die aufgebrachte Frau hatte sich erst den Aufforderungen der Securitys widersetzt, ein Lebensmittelgeschäft trotz aller Anweisungen mit ihrem Roller betreten - und war dann auf das Sicherheitspersonal losgegangen.
Auch die alarmierte Polizei hatte ihre Mühe, die Frau zu bändigen. Nachdem sie einen Beamten ins Bein biss, wurde sie letztlich vorläufig festgenommen. Durch die Tritte der Ungarin wurden drei Sicherheitsmitarbeiter leicht verletzt, alle lehnten eine Intervention durch einen Rettungsdienst ab. Ein bei der Frau durchgeführter Alkovortest ergab 1,7 Promille. Sie befindet sich in polizeilicher Anhaltung.
Mutter und Tochter festgenommen
Am selben Abend suchten Beamte des Stadtpolizeikommandos Brigittenau die Wohnadresse eines 18-Jährigen auf, um eine Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Wien zu vollziehen. Vor Ort nahmen die Beamten lautes Schreien in der Wohnung wahr. Die 44-jährige Mutter des Gesuchten öffnete die Tür, zwei Geschwister befanden sich ebenfalls in der Wohnung.
Der russische Staatsbürger konnte schließlich im Schlafzimmer unter einem Bett versteckt angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Während der Amtshandlung verhielt sich die Mutter zunehmend aggressiv und schrie die Beamten an. Ihre 19-jährige Tochter beschimpfte die Polizisten ebenfalls und attackierte diese körperlich. Die 19-Jährige wurde daraufhin wegen des Verdachts des Widerstands gegen die Staatsgewalt vorläufig festgenommen.
Auch nach der Festnahme ihrer Tochter setzte die 44-Jährige ihr aggressives und strafbares Verhalten fort und kam mehrfachen Aufforderungen der Polizei nicht nach. Sie wurde schließlich verwaltungsstrafrechtlich vorläufig festgenommen.
