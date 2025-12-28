Aggressiv in Floridsdorf: Mit 2,74 Promille Polizisten gewürgt

In Wien-Floridsdorf kam es am späten Samstagabend zu einem Polizeieinsatz, bei dem ein stark alkoholisierter und aggressiver Mann festgenommen wurde. Beamte des Stadtpolizeikommandos Floridsdorf wurden gegen 22 Uhr auf einen 28-jährigen Mann aufmerksam, der in der Ruthnergasse durch lautes Schreien und eine zerrissene Jacke auffiel. Ein Alkovortest ergab einen Wert von 2,74 Promille.