Aggressiv in Floridsdorf: Mit 2,74 Promille Polizisten gewürgt
Ein 28-Jähriger hat zuerst laut geschrien. Nach einem Alkotest wollte er vor der Polizei flüchten.
In Wien-Floridsdorf kam es am späten Samstagabend zu einem Polizeieinsatz, bei dem ein stark alkoholisierter und aggressiver Mann festgenommen wurde. Beamte des Stadtpolizeikommandos Floridsdorf wurden gegen 22 Uhr auf einen 28-jährigen Mann aufmerksam, der in der Ruthnergasse durch lautes Schreien und eine zerrissene Jacke auffiel. Ein Alkovortest ergab einen Wert von 2,74 Promille.
28-Jähriger würgte Polizeibeamten
Als die Polizisten die Identität des Mannes feststellen wollten, versuchte der 28-Jährige zu flüchten. Ein Beamter wollte dies verhindern, was dem Betrunkenen nicht gefiel - er würgte den Polizisten. Der 28-Jährige wurde daraufhin festgenommen. Der Verdächtige befindet sich derzeit noch in polizeilicher Anhaltung.
