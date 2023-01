Attacke mit 4,3 Promille: Verdächtiger teilt in Favoriten Tritte aus

Gleich mehrere Tritte musste ein am Boden liegender 35-Jähriger am Sonntagabend in der Gertrude-Fröhlich-Sandner-Straße in Favoriten einstecken. Ein Zeuge alarmierte deshalb die Polizei und gab an, der Angreifer würde gerade auf den Kopf und Oberkörper seines Kontrahenten eintreten.

Berufsrettung vor Ort

Als die Polizei ankam, konnte der Verdächtige, ein 39-jähriger Pole, festgenommen werden. Bei dem in Folge durchgeführten Alko-Vortest waren wohl auch die Beamten überrascht: Der mutmaßliche Angreifer hatte 4,3 Promille.

Das 35-jährige Opfer wurde von Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und ins Spital gebracht. Der Hintergrund der Auseinandersetzung ist noch unklar.

