"Hier spricht Arnold": Schwarzenegger überrascht Fahrgäste in Wiener Öffis

Schwarzenegger ist derzeit wegen seines Klimagipfels "Austrian World Summit" in Wien.

" Hier spricht Arnold Schwarzenegger! Danke für euren Einsatz für einen gesunden Planeten ", ertönte um 6.00 die Stimme von Ex-Gouverneur und Klimaaktivist Arnold Schwarzenegger in den Fahrzeugen, Stationen und Haltestellen der Wiener Linien.

Mit dieser Durchsage hat am Dienstag wohl kaum ein Fahrgast der Wiener Öffis gerechnet.

Klimaschutz kann sehr einfach sein, unterstrichen auch die Wiener Linien in einer Aussendung. "Jede Fahrt mit den Öffis und jeder geradelte Kilometer leistet einen wichtigen Beitrag für einen gesunden Planeten und treibt die Mobilitätswende voran", hieß es.

Der Ex-Gouverneur lobte die Fahrgäste zudem als "wahre Klimaheldinnen und -helden". Denn wer sich für die Öffis anstatt des Pkws entscheidet schütze die Umwelt und sorge für mehr Lebensqualität in der Stadt.

"World Summit" in der Hofburg

Schwarzenegger lädt am Dienstag zum neunten "Austrian World Summit" in die Wiener Hofburg. Im Mittelpunkt der Klimaschutz-Konferenz stehen heuer Einsatzkräfte an der vordersten Klimafront wie Feuerwehrleute oder Ermittler von Interpol. Eröffnet wird der Summit neben dem Gastgeber von Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP).

Der einstige Gouverneur von Kalifornien konnte für den Summit 2025, der unter dem Motto "Unite in Action" steht, wieder Persönlichkeiten aus Politik, Sport und Zivilgesellschaft gewinnen. So stehen etwa UNO-Generalsekretär António Guterres, EU-Klimakommissar Wopke Hoekstra, Tennisstar Dominic Thiem oder BBC-Moderatorin Laura Kuenssberg auf der zum Teil virtuellen Gästeliste. Am Vormittag wird sich Schwarzenegger zudem mit dem ehemaligen Premierminister von England, Tony Blair, bei einem Talk austauschen.