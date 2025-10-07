Bald sind meine Augen viereckig. Seit Sonntag 20 Uhr schaue ich bereits fern. Ein Flashback in meine unbeschwerte Kindheit. Damals, im gesetzlosen Haushalt meiner Großeltern, lag das Paradies: literweise Cola und stundenlanges Fernsehen. Mittlerweile bin ich mündig und darf selbst entscheiden, was ich wann konsumiere.

Seit besagtem Sonntag ist das eben der neue, temporäre Wiener Fernsehsender ARG TV. Den kann man live in der WAF Galerie in der Schadekgasse verfolgen oder bequemer via www.arg.world/tv. Ganz schön ARG, wie viele gute Sachen hier gesendet werden. Schon der Trailer dafür ist ARG spannend, weil unerfindlicherweise die US-Ikone John Malkovich darin auftritt.