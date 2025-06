Arbeitsunfall am Franz-Josefs-Bahnhof: Mann schwer verletzt

Am Dienstag wurde die Berufsrettung und Polizei Wien gegen 12.30 Uhr zu einem Arbeitsunfall im Gleisbereich des Franz-Josefs-Bahnhofs gerufen.

Schwere Verletzungen

Die Berufsrettung Wien versorgte den Mann notfallmedizinisch und brachte ihn in kritischem Zustand in den Schockraum eines Spitals. Laut Polizei wurde das zuständige Verkehrs-Arbeitsinspektorat bereits über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Die Unfallaufnahme vor Ort erfolgte durch das Verkehrsunfallkommando der Landesverkehrsabteilung Wien.