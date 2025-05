Arbeitsunfall: Mann stürzte sieben Meter in die Tiefe

Bei Bauarbeiten in einer Wohnung im dritten Obergeschoß eines Altbaus in der Maria-Theresien-Straße in Wien-Alsergrund ist am Donnerstag ein Mitarbeiter einer Baufirma rund sieben Meter in einen Lichtschacht gestürzt, nachdem die Bodenkonstruktion unter ihm plötzlich eingebrochen war. Wie die Wiener Berufsfeuerwehr am Freitag in einer Aussendung schrieb, wurde der Mann schwer verletzt.

Feuerwehr rückte aus

Die Berufsfeuerwehr Wien rückte am Donnerstag gegen 14.15 Uhr zum Einsatzort aus. Über ein Fenster im Erdgeschoß konnten die Kräfte zum schwer verletzten Arbeiter vordringen, ihn stabilisieren und gemeinsam mit der Berufsrettung notfallmedizinisch versorgen.

Der Verletzte wurde dann auf einem Spineboard für den Transport ins Krankenhaus vorbereitet. Mehrere Teams der Berufsrettung Wien unterstützten die Versorgung, unter anderem mit schmerzstillenden Medikamenten.