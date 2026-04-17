Ex-Direktorin einer Wiener Seniorenresidenz angeklagt

Die Staatsanwaltschaft Wien hat beim Landesgericht eine Anklage gegen eine ehemalige Direktorin einer Wiener Seniorenresidenz wegen Vernachlässigens wehrloser Personen (§ 92 StGB) eingebracht. In der Einrichtung, die es in dieser Form inzwischen nicht mehr gibt, dürfte es nach APA-Informationen über Jahre hinweg zu einem systematischen Organisationsversagen bei der Betreuung pflegebedürftiger Personen gekommen sein. Für die Angeklagte gilt die Unschuldsvermutung. Gerichtssprecher Christoph Zonsics-Kral bestätigte am Freitag die vorliegende Anklageschrift. Darin wird der Frau vorgeworfen, von 2019 bis August 2022 als alleinverantwortliche Direktorin nicht die erforderliche Organisation bereitgestellt zu haben, die für eine fachgerechte Betreuung und Pflege nötig gewesen wäre.

Sie soll außerdem gegen grundsätzliche Bestimmungen verstoßen haben, indem in der Einrichtung bloße Heimhilfen als Pflegekräfte eingesetzt wurden und teilweise auf fachlich nicht qualifiziertes Fremdpersonal mit mangelnden Sprachkenntnissen zurückgegriffen wurde. Eklatanter Personalmangel In dem von einem privaten Anbieter geführten Heim waren zuletzt rund 100 Seniorinnen und Senioren untergebracht. Der Betrieb dürfte sich aufgrund von eklatantem Personalmangel schwierig gestaltet haben. Wie es aus informierten Kreisen gegenüber der APA hieß, sollen - womöglich aus Kostengründen - kaum diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und -pfleger beschäftigt worden sein.