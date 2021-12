Angekündigtes "Lichtermeer" verglühte in der Kälte

Auch die Weihnachtsfeiertage werden von Gegnern der Corona-Maßnahmen für Proteste genützt. In Wien kamen am Nachmittag des Stefanitags nach Schätzungen zwischen 2.000 und 4.000 Personen in der Innenstadt am Heldenplatz zusammen.

Nach einer Stand-Kundgebung mit relativ überschaubarem Andrang wurde mit einem Marsch ein „Lichtermeer“ inszeniert - quasi als Antwort auf das „Lichtermeer“ von vergangener Woche, als eine Initiative um Daniel Landau still der Opfer der Pandemie gedachte.