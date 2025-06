Amoklauf in Graz: Aufruf zu Lichtermeer am Wiener Stephansplatz

Zum Gedenken an den Amoklauf von Graz auch in Wien haben die Caritas und die Junge Kirche der Erzdiözese kurzfristig zu einem Lichtermeer am Mittwoch um 16.00 Uhr am Stephansplatz aufgerufen. "Gemeinsam bringen wir heute Tausende Kerzen zum Leuchten, um ein Zeichen für Zusammenhalt, für das Miteinander, für das Gemeinsame zu setzen", teilte der Wiener Caritasdirektor Klaus Schwertner per Aussendung mit. Um 17.00 Uhr findet zudem ein gemeinsames Gedenken im Stephansdom statt.

Im Dom werden Texte verlesen, aber auch Raum für Stille geschaffen, hieß es. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, mit Seelsorgern zu sprechen und Botschaften des Zusammenhalts für die Menschen in Graz zu verfassen. Online können zudem im wirhelfen.shop der Caritas unter https://wirhelfen.shop/lichtermeer-graz virtuelle Kerzen entzündet und Botschaften geteilt werden.