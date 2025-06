Alles Walzer in der Stadt: Digitale Strauss-Schnitzeljagd

Wer künftig zu Wiens inoffizieller Landeshymne das Tanzbein schwingen möchte, muss keinen Kurs besuchen, um sich die Schritte anzueignen. Stattdessen können die Grundlagen des Donauwalzers ganz einfach bei einer digitalen Schnitzeljagd erlernt werden. Anlässlich des Jahresmottos „King of Waltz. Queen of Music“ zum 200. Geburtstag von Johann Strauss lädt der Wien Tourismus nämlich zur „Strauss Walzer Challenge“ in der Destinations-App „ivie“ ein.

Sechs Stationen Bereits an der ersten Ersten Etappe im Stadtpark sind die Tanzkünste gefragt: Mithilfe von „Augmented Reality“ – einer Technologie, die computergenerierte Bilder und Informationen in die reale Welt einblendet – wird die Schrittfolge vorgezeigt. Insgesamt umfasst die digitale Schatzsuche sechs Stationen. Dazu zählt Johann Strauss’ ehemalige Wohnung in der Praterstraße, in der sich noch Originalinstrumente befinden. Danach geht es in das Theater an der Wien, wo einst die Uraufführung der Fledermaus stattfand. Besucht werden auch der Musikverein, die Diskothek Volksgarten und das „House of Strauss“ im Casino Zögernitz, ein Museum für die musikalische Strauss-Dynastie. Ein weiteres Highlight gibt es für die Schatzsucher beim Strauss-Denkmal im Stadtpark: Dort können sie via App sich selbst vergolden und sozusagen zu einer Statue werden.