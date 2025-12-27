Alkoholisierter Autofahrer in Wien: Festnahme nach Drohung gegen Polizisten

Der Vorfall ereignete sich gegen 02:00 Uhr, als ein aufmerksamer Sicherheitsdienstmitarbeiter eines Casinos den Mann beobachtete, der trotz offensichtlicher Alkoholisierung mit einem Parkticket in der Hand zu einer nahegelegenen Garage ging.

In den frühen Morgenstunden des 26. Dezember 2025 nahm die Polizei einen 35-jährigen Mann fest, nachdem dieser mutmaßlich unter erheblichem Alkoholeinfluss ein Fahrzeug gelenkt und anschließend Polizeibeamte bedroht haben soll.

Führerschein abgenommen

Eine zufällig vorbeifahrende Polizeistreife der Inspektion Laurenzerberg wurde vom Sicherheitsdienst informiert und konnte den Wagen unmittelbar nach der Ausfahrt aus der Garage anhalten. Der durchgeführte Alkovortest ergab einen Wert von rund zwei Promille, woraufhin dem Fahrer der Führerschein vorläufig abgenommen wurde. Die Beamten stellten damit sicher, dass der mutmaßlich stark alkoholisierte Mann keine weitere Gefahr im Straßenverkehr darstellen konnte.

Situation eskalierte nach Kontrolle

Im weiteren Verlauf der Amtshandlung soll sich der Tatverdächtige zunehmend aggressiv verhalten haben. Laut Polizeibericht kam er Aufforderungen nur widerwillig nach und stieg erst nach mehrmaliger Aufforderung aus seinem Fahrzeug aus. Anschließend soll er sich bedrohlich vor den Beamten aufgebaut und Gewaltandrohungen gegen die Polizisten ausgesprochen haben. Diese Handlungen führten schließlich zu seiner Festnahme. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.