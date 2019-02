Graf Ali als Zeuge vor Gericht: "Habe mir Provision abgewöhnt"

Die Sache ist nun am Wiener Landesgericht gelandet, wo der Prozess am Montag fortgesetzt wurde. Vier Männer sind angeklagt – unter anderem die beiden Sicherheits-Manager. Denn, so erinnert sich die Leiterin der Verwaltung der Bank, wurde ihr damals beim Treffen mitgeteilt: „Wir haben die Technik, die Daten wieder herzustellen. Das kann nicht einmal die Polizei.“ Und es wurde auch noch ein eindeutiger Rat ausgesprochen: „Es wurde uns wärmstens empfohlen, die Geräte zurück zu kaufen. Alles andere wäre desaströs“, erinnert sich ein IT-Techniker der Bank an das Gespräch. Würde die Bank nicht bezahlen, würden die Handys an einen Prozessfinanzierer verkauft werden, kündigte man an. Kaufpreis: 1,5 Millionen Euro. „Man hätte auch fünf sagen können“, merkte ein Sicherheitsmann bei dem Gespräch an.

Das Geschäft ging nicht auf. Statt die 1,5 Millionen zu zahlen, zog es der Vorstand der Meinl-Bank vor, Anzeige zu erstatten.

Prominenter Zeuge

Und dann taucht da auch Alfons Mensdorff-Pouilly auf. Er soll Fotos der alten Meinl-Handys als Beweismittel überbracht haben. Er arbeitete damals offiziell bei der Sicherheitsfirma. „Dort war ich angemeldet. Ich brauchte das damals ja für meine Fußfessel“, gibt er freimütig als Zeuge vor Gericht zu. Aber das sei auch schon sein Beitrag gewesen. „Ich habe mir ja abgewöhnt, für Tipps eine Provision zu verlangen.“ Er kenne sich auch gar nicht bei Handys aus. „Herr Rat, ich bin alt und blöd.“