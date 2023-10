Wien beschränkt an Adventsamstagen wieder den Busverkehr

An den vier Adventsamstagen wird in der Wiener Innenstadt erneut das bisherige Buskonzept zur Anwendung kommen. An diesen Tagen besteht laut einer Aussendung der Stadt im 1. sowie im 6. bis zum 9. Bezirk in der Zeit von 6.00 bis 20.00 Uhr ein generelles Busfahrverbot, ausgenommen solche mit gültiger Einfahrtskarte und Linienomnibusse.

Grund für das Fahrverbot: An den Einkaufssamstagen im Advent reisen vermehrt Tagestouristinnen und -touristen mit dem Bus nach Wien, um die zahlreichen Christkindlmärkte zu besuchen und durch die Einkaufsstraßen zu flanieren. Diese Entwicklung bringt an diesen Tagen aber auch ein stark erhöhtes Verkehrsaufkommen im innerstädtischen Bereich mit sich.

