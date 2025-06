Ab sofort: Grillverbot auf öffentlichen Grillplätzen in Wien

Wegen anhaltender Trockenheit und hoher Waldbrandgefahr gilt ab sofort in Wien ein Grillverbot auf allen öffentlichen Grillplätzen. Auch das Rauchen, Grillen und Hantieren mit offenem Feuer im Wald sowie in unmittelbarer Waldnähe ist untersagt, teilte die Stadt Wien am Montag mit. Das Verbot betrifft auch den Gebrauch von Shishas (Wasserpfeifen), da sie aufgrund der glühenden Kohle als offene Feuerquelle gelten.

Wälder und Wiesen in der Bundeshauptstadt seien schon stark ausgetrocknet. "Zum Schutz von Mensch, Tier und Natur wird daher mit sofortiger Wirkung dieses Verbot erlassen", hieß es vom Forst- und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien. "Es bleibt bis auf Weiteres in Kraft und wird erst nach länger anhaltenden Regenfällen wieder aufgehoben." Die Einhaltung wird von Försterinnen und Förstern der Stadt kontrolliert.