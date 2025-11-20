Gasherd entzündet: 97-jährige Frau stand in Flammen und starb

In der gegenüberliegenden Wohnung sah eine Nachbarin am Mittwochmorgen die 97-Jährige durchs Fenster brennen und alarmierte die Berufsfeuerwehr Wien .

Die Hilfskräfte eilten zur Wohnung, öffneten die Türe und versuchten, der betagten Frau das Leben zu retten. Die Reanimationsmaßnahmen blieben jedoch erfolglos. Laut Polizei war keine Brandbekämpfung notwendig, da das Feuer nicht auf die Wohnung übergegangen war.

Am Gasherd Feuer gefangen

Laut den Brandermittlern dürfte das Feuer vom Gasherd ausgegangen sein. Dort hatte die stark sehbeeinträchtigte Frau zuvor hantiert. „Aufgrund einer Verkettung unglücklicher Umstände dürfte die Flamme des Gasherdes die 97-Jährige in Brand gesetzt haben“, berichtete die Polizei.

Die Frau war alleine in der Wohnung. Der Leichnam der 97-Jährigen wies starke Verbrennungen auf. Eine Obduktion soll die genaue Todesursache klären.