92-jährige Frau ausgeraubt: 2.000 Euro für Hinweise

Die Wiener Polizei sucht aktuell nach einem unbekannten Mann, der am 15. September in der Bürgergasse in Wien-Favoriten eine Pensionistin ausgeraubt haben soll. Die 92-jährige Frau war gegen 12.32 Uhr in einer Bank, um Geld abzuheben. Dort dürfte sie bereits vom Verdächtigen beobachtet worden sein.