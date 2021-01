90 km/h zu schnell: Raser gingen Polizei ins Netz

Am Mittwochabend legten sich Beamte der Wiener Verkehrsabteilung mitsamt einer Radarpistole auf die Lauer. Sie hatten sich sowohl an der A2 als auch an der A22 positioniert. Prompt löste der Blitzer bei vier Fahrzeugen aus, die alle die Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h weit überschritten hatten.

Alle waren mit 146 bis 179 km/h unterwegs gewesen. Der Führerschein der Raser ist wohl weg.

