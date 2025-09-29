"9 Plätze - 9 Schätze": Drei Orte, die Wien zum Sieg verhelfen sollen

Von Hannah Freund In Wien hat es bisher noch nie für den Sieg gereicht. In den ganzen vergangenen elf Jahren nicht. Nicht einmal auf das Treppchen hat es die Bundeshauptstadt mit ihren Schmuckstücken geschafft. Dabei hat Wien so viele schöne Plätze zu bieten. Der Michaelerplatz zum Beispiel ist bereits ins Rennen gegangen. Oder der Zentralfriedhof, die Kirche am Steinhof und zuletzt die Stammersdorfer Kellergasse. Aber nichts. Für den Sieg bei der ORF-Sendung „9 Plätze – 9 Schätze“ war es immer zu wenig. Bisher.

Denn auch in diesem Jahr stellt sich Wien wieder der Herausforderung und will ganz Österreich zeigen, dass auch eine Millionenstadt den schönsten Platz im Land im Repertoire haben kann. Bevor am 25. Oktober alle Bundesländer gegeneinander antreten, haben nun aber noch die Wienerinnen und Wiener die Chance, selbst zu entscheiden, welchen ihrer schönen Plätze sie ins Rennen schicken möchten. Bis zum 1. Oktober kann für den eigenen Lieblingsplatz per Anruf oder SMS gevotet werden (siehe Infobox). Drei stehen zur Auswahl. Wiens Schätze Der erste auf der Liste ist der älteste öffentlich zugängliche Park Wiens. Richtig, der gut 95.000 Quadratmeter große Stadtpark. Er besticht nicht nur durch seine – im Sommer – grünen Wiesen, sondern auch durch den ausgedehnten Teich und so manchen exotischen Baum. Dass der Park aber nur mit idyllischer Natur lockt, ist zu kurz gegriffen: Der Stadtpark ist jener Wiener Park mit den meisten Denkmälern und Skulpturen. Am bekanntesten wohl das Strauss-Denkmal. Die vergoldete Bronzestatue von Johann Strauss Sohn steht hier schon seit 1921.

Auch die Architektur spricht für den Park. Das Wienflussportal im Jugendstil zum Beispiel. Das kulturelle Herzstück des Parks ist jedoch – und jede Wienerin und jeder Wiener weiß das – der 1867 eröffnete Kursalon Hübner. Damals spielten dort Johann und Eduard Strauss – bis heute finden regelmäßig Bälle, Hochzeiten und Konzerte statt. Bestehen muss der Stadtpark gegen den Hermannskogel. Mit seinen 544 Metern ist er nicht nur der Hauptgipfel des Kahlengebirges, sondern der höchste Berg Wiens. Ausblick von ganz oben Der Ausblick und die Natur ziehen Scharen an Wanderern an. Die zahlreichen Möglichkeiten zur Einkehr tun ihr Übriges. Das Gasthaus zum Agnesbrünnl zum Beispiel wurde nach einer nahe gelegenen Quelle benannt. Ihr wurde nachgesagt, heilende, verjüngende und sogar hellseherische Kräfte zu besitzen. Bis auf das Gasthaus hat die Quelle ihre anziehende Wirkung heute aber verloren, stattdessen dient nun die Habsburgwarte als beliebtes Ausflugsziel. Knapp entfernt vom höchsten Punkt des Hermannskogels ragt der 27 Meter hohe Aussichtsturm in die Höhe und bietet einen beeindruckenden Blick über die Stadt. Die Warte erinnert mit ihrem Aussehen an einen mittelalterlichen Wehrturm, wurde aber eigentlich 1888 errichtet. Seit 1972 steht das Gebäude unter Denkmalschutz.

