Ein 80-jähriger Wiener ist Donnerstagmittag im Bezirk Landstraße von der Garnitur einer Straßenbahn erwischt worden, als er als Fußgänger die Fasangasse überqueren wollte.

Der Fahrer der Bim konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen. Der Pensionist erlitt Knochenbrüche und Gefäßverletzungen und wurde unter Lebensgefahr von der Berufsrettung Wien in ein Krankenhaus gebracht.