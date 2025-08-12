73-Jähriger in Wien zwischen zwei Pkw eingeklemmt: Lebensgefahr

Bei einem misslungenen Einparkmanöver eines 64-jährigen Autofahrers in Wien-Ottakring am Montagabend ist ein 73-jähriger Fußgänger zwischen zwei Pkw eingeklemmt worden.

Der 64-Jährige hatte mit seinem Pkw gegen 20 Uhr in der Paletzgasse versehentlich den Vorwärts- statt den Rückwärtsgang eingelegt.

Lenker hatte 0,6 Promille intus

Der 73-Jährige wurde daraufhin lebensgefährlich verletzt und von der Berufsrettung in ein Spital gebracht, berichtete die Landespolizeidirektion am Dienstag.

Bei dem Lenker wurde eine Alkoholisierung von 0,6 Promille festgestellt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der 64-Jährige wurde angezeigt. Das Verkehrsunfallkommando hat die weiteren Erhebungen aufgenommen.