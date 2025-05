70-jähriger Verdächtiger in Wien schlug seine Frau und verletzte Polizisten

Eine 74-jährige Frau hat am Dienstag die Polizei in Wien-Floridsdorf verständigt, nachdem ihr 70-jähriger Mann sie geschlagen haben soll. Der Mann widersetzte sich den Aufforderungen der Polizei, die gemeinsame Wohnung zu verlassen. Diese kündigte deshalb an, das zuvor ausgesprochene Betretungsverbot zwangsweise durchzusetzen. Daraufhin soll der Verdächtige mit den Fäusten in Richtung der Beamten geschlagen und einen von ihnen an der Hand verletzt haben, hieß es am Mittwoch.