34-Jähriger rammte Auto am Wiener Gürtel und stach auf Scheibe ein

Der Pkw kam quer zur Fahrbahn am Währinger Gürtel in Wien zu stehen.

Zuvor hatten die Beamten den syrischen Staatsbürger aufgefordert, das Messer fallen zu lassen. Die Waffe wurde sichergestellt, gegen den Verdächtigen wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Als Motiv gab der teilweise geständige Mann in seiner Vernehmung an, dass ihn der 55-Jährige mehrmals "geschnitten" habe.

Daraufhin habe er aus Zorn das Auto des anderen beschädigt. Das Opfer sagte laut Polizeisprecher Markus Dittrich, die beiden seien gleichzeitig in eine Kurve eingefahren, dabei hätte der Verdächtige wahrgenommen, dass das Auto des Opfers in seine Spur gefahren wäre. Am Mittwoch befand sich der 34-Jährige noch in polizeilichem Gewahrsam.