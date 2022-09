70-Jähriger nach Wohnungsbrand in Hernals tot aufgefunden

Donnerstagabend fanden Rettungskräfte einen 70-jährigen Mann tot in seiner Wohnung in Hernals auf. Zuvor waren sie von der Schwiegertochter verständigt worden, da der Mann nicht mehr erreichbar war. Mit einem Schlüssel, der in einem Schlüsselsafe verwahrt war, gelangten sie in die Wohnung, berichtet die Wiener Polizei in einer Aussendung.

Alles mit Ruß bedeckt

Sowohl die Hände des Mannes als auch die gesamte Wohnung, insbesondere der Herd in der Küche, waren mit Ruß bedeckt. Die Berufsfeuerwehr Wien untersuchte die Wohnung mittels Wärmebildkamera, um mögliche Brandherde auszuschließen. Der Brand, der sich augenscheinlich lediglich in der Wohnung zugtragen haben dürfte, war jedoch bereits vollends erloschen.

Die Brandermittler des Landeskriminalamts Wien untersuchten den Vorfallsort und kamen zu dem vorläufigen Entschluss, dass es sich um einen Unfall gehandelt haben dürfte. Der Herd dürfte in Brand geraten sein.

