570 Anzeigen bei Razzien gegen illegale Wohnungsprostitution

Als Schnellrichter haben Polizeijuristen im Rahmen dieser Aktionen vor Ort Strafen in Höhe von 190.000 Euro verhängt. 39 Wohnungen wurden an Ort und Stelle polizeilich geschlossen und versiegelt, hieß es. Die jeweiligen Wohnungsvermieter bzw. -eigentümer wurden wegen des Überlassens einer Wohnung zur Prostitution angezeigt.

Die Landespolizeidirektion Wien hat im heurigen Jahr bereits 68 Schwerpunktaktionen gegen illegale Prostitution in Privatwohnungen durchgeführt, wie sie am Samstag mitteilte. Dabei seien Kontrollen in 200 Wohnungen erfolgt. Daraus resultierten 570 Anzeigen wegen Verstößen gegen das Wiener Prostitutionsgesetz.