50-Jähriger bedrohte Lokalgäste mit Schreckschusspistole in Wien

Ein augenscheinlich alkoholisierter 50-Jähriger betrat laut Polizei in der Nacht auf Samstag ein Lokal in der Wiener Innenstadt. Dort soll er ohne erkennbares Motiv eine täuschend echt aussehende Schreckschusspistole gezogen und damit zwei Lokalgäste im Alter von 29 und 38 Jahren bedroht haben. "Dabei sprach er etwas in unverständlicher Sprache", heißt es von der Polizei. Ein Angestellter bemerkte die Situation und verständigte die Beamten.

Der Polizei sowie Kräften der WEGA und der Polizeidiensthundeeinheit gelang es, den Mann vor dem Lokal anzuhalten. Dabei wurden bei dem Mann eine Schreckschusspistole sowie zwei Messer sichergestellt. Der Mann wurde festgenommen.

Keine Erinnerung an Vorfall

In der Vernehmung gab der 50-Jährige an, sich an den Vorfall nicht erinnern zu können. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er auf freiem Fuß angezeigt. Weiters wurde gegen ihn ein vorläufiges Waffenverbot aus-gesprochen.