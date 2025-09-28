40.000 Euro Schaden: Angestellte soll Hotelgäste in Wien bestohlen haben

Durch umfangreiche Ermittlungen ist es der Wiener Polizei gelungen, eine 39-Jährige festzunehmen, die im Verdacht steht, seit Anfang August als Reinigungskraft eines Hotels in der Innenstadt wiederholt Wertgegenstände aus Zimmern gestohlen zu haben.

Bisher konnten ihr fünf Taten nachgewiesen werden. Die Schadenssumme beläuft sich bisher auf mindestens 40.000 Euro, berichtet die Polizei in einer Aussendung. Die Ermittler gehen davon aus, dass weitere nicht angezeigte Fälle hinzukommen könnten.

Diebesgut in Wohnung sichergestellt

Bei einer Durchsuchung der Wohnung der Verdächtigen stellten die Beamten umfangreiches Diebesgut sicher, darunter Bargeld in Höhe von rund 12.500 Euro in unterschiedlichen Währungen, hochwertige Uhren und zahlreiche Schmuckstücke.