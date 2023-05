4-Stunden-Kurs für Reptilienbesitzer im Tiergarten Schönbrunn

Wer in Wien exotische Tiere in der Wohnung als Haustier halten will, muss seit Jahresanfang einen Sachkundenachweis vorweisen. Ab sofort bietet der Tiergarten Schönbrunn die verpflichtenden Kurse für die Haltung von Reptilien, Amphibien oder Papageienvögel an.

Aufgeklärt wird darin über die richtige Pflege, gesetzliche Haltungsbestimmungen oder auch den sicheren Umgang, wie der Tiergarten am Dienstag mitteilte.

➤ Lesen Sie mehr: Reptilienbesitzer müssen Sachkundekurs absolvieren

"Wenn man sich vor der Anschaffung eines Tieres intensiv mit dessen Bedürfnissen auseinandersetzen muss, kann Leid bei den Tieren und Frustration bei den Tierhaltern bereits im Vorfeld verhindert werden", sagte Anton Weissenbacher, zoologischer Abteilungsleiter und einer der Kursleiter im Tiergarten Schönbrunn. Der Zoo begrüßt die neue Regelung in Wien ausdrücklich.

Zu schnell gekaufte Tiere

Viele Tiere, wie etwa die Griechische Landschildkröte, ein Bartagame oder ein Blaukrönchen, seien laut Tiergarten oft zu schnell gekauft. Zuhause folge dann häufig das bittere Erwachen. "Oft werden die Kosten für eine artgerechte Unterbringung und auch der Pflegeaufwand unterschätzt", so Weissenbacher.