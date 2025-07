32-Jähriger in Wien bei Arbeitsunfall abgestürzt und schwer verletzt

Ein 32-jähriger Bauarbeiter ist Montag früh bei Abschalungsarbeiten eines Gebäudes in Wien-Liesing schätzungsweise fünf Meter abgestürzt und schwer verletzt worden. Der Mann wurde an Ort und Stelle notfallmedizinisch erstversorgt und mit dem Rettungshubschrauber ins Traumazentrum Wien-Meidling gebracht. Er befinde sich außer Lebensgefahr, hieß es in einer Aussendung der Landespolizeidirektion Wien vom Dienstag.