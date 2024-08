32-Jähriger drohte in Wien Eltern und Bruder mit dem Umbringen

Ein 32-Jähriger soll in der Nacht auf Montag in Favoriten im Zuge einer Auseinandersetzung seine Eltern mit dem Tod bedroht haben. Seinen 27-jährigen Bruder soll er sogar mit Schlägen attackiert haben, dieser erlitt Verletzungen im Gesicht erlitt.

Die herbeigerufenen Beamten nahmen den Tatverdächtigen in der Wohnung fest. Gegen ihn wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen, wie die Polizei in einer Aussendung berichtet. Die Vernehmung des 32-Jährigen ist noch ausständig, er befindet sich in polizeilichem Gewahrsam.

Bruder wurde ins Spital gebracht

Der verletzte Bruder wurde von den Einsatzkräften medizinisch versorgt und ins Spital gebracht.