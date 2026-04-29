31-Jähriger verwüstet Wiener Hotel: Festnahme nach Vandalismus und Diebstahl

Die Wiener Polizei nahm am Dienstagabend einen 31-jährigen Mann mit ungeklärter Staatsangehörigkeit in einem Hotel in Wien-Leopoldstadt fest. Der Verdächtige soll mehrere Deckenverkleidungen in einem der Stockwerke heruntergerissen und teilweise Kabel aus der Wand gerissen haben. Der entstandene Sachschaden wird im fünfstelligen Eurobereich geschätzt.

Beamte des Stadtpolizeikommandos Brigittenau wurden gegen 2:30 Uhr zu dem Hotel gerufen. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte die erheblichen Beschädigungen an der Gebäudeinfrastruktur feststellen.