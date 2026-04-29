Wien

31-Jähriger verwüstet Wiener Hotel: Festnahme nach Vandalismus und Diebstahl

Ein Mann wurde nach schwerer Sachbeschädigung und Diebstahl in einem Wiener Hotel festgenommen: fünfstelliger Schaden.
29.04.2026, 14:39

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Zwei Polizeiautos in der Nacht

Die Wiener Polizei nahm am Dienstagabend einen 31-jährigen Mann mit ungeklärter Staatsangehörigkeit in einem Hotel in Wien-Leopoldstadt fest. Der Verdächtige soll mehrere Deckenverkleidungen in einem der Stockwerke heruntergerissen und teilweise Kabel aus der Wand gerissen haben. Der entstandene Sachschaden wird im fünfstelligen Eurobereich geschätzt.

Beamte des Stadtpolizeikommandos Brigittenau wurden gegen 2:30 Uhr zu dem Hotel gerufen. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte die erheblichen Beschädigungen an der Gebäudeinfrastruktur feststellen.

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Der mutmaßliche Täter befand sich in einem der Hotelzimmer und machte laut Polizeibericht unzusammenhängende Angaben. Er soll einen beeinträchtigten Eindruck auf die Beamten gemacht haben. Bei der Durchsuchung des Mannes wurden mehrere Schlüsselkarten sowie ein Diensthandy des Hotels sichergestellt.

Ermittlungen dauern an

Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und befindet sich derzeit in polizeilicher Anhaltung. Die genauen Hintergründe der Tat sind noch unklar.

Blaulicht Wien Brigittenau
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