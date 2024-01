3 Schwerverletzte nach Autounfall auf Brigittenauer Lände

Am Montag gegen 22.30 Uhr kam es im Bereich der Brigittenauer Lände zu einem schweren Verkehrsunfall. Zwei Autos bogen nebeneinander von der Heiligenstädter Brücke links in die Brigittenauer Lände ein. Ein 53-jähriger Lenker soll laut Zeugen sein Auto dann am rechten Fahrstreifen beschleunigt haben, hierbei überholte und touchierte den anderen Pkw am ersten Fahrstreifen.

Durch die Kollision stieß das Auto gegen einen Lichtmast am Fahrbahnteiler. Der 53-jährige Lenker und seine 55-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Die 54-jährige Mitfahrerin des Pkw wurde schwer verletzt. Das andere Auto, in dem sich ein Ehepaar befand, wurde durch die Kollision über den Fahrbahnteiler, die Gegenfahrbahn und schließlich gegen einen Baum geschleudert. Der 69-jährige Lenker und seine 63-jährige Frau wurden bei dem Aufprall schwer verletzt. Der Mann schwebt in Lebensgefahr.