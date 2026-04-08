Wien

256 Cannabispflanzen in Wiener Wohnung gefunden

Ein 34-Jähriger wurde festgenommen. Eine Aufzuchtanlage in seiner Wohnung in Wien-Neubau.
08.04.2026, 12:30

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Nahaufnahme einer blühenden Cannabis-Pflanze.

Es war der starke, süßliche Geruch, der einen 34-Jährigen in Wien-Neubau verriet: Der Mann dürfte in seiner Wohnung eine Cannabisplantage betrieben haben. Laut Polizeisprecherin Irina Steirer war die Polizei bereits im Vorfeld auf den intensiven Cannabisgeruch in dem Gebäude in der Burggasse aufmerksam geworden.

Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) legten sich auf die Lauer und beobachteten, wie ein 34-Jähriger eine Wohnung betrat und wieder verließ. Sie stoppten den Mann.

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Mehr als zwölf Kilo Cannabis

Der Österreicher machte widersprüchliche Angaben und so schritten die Ermittler zur Hausdurchsuchung. In der Wohnung entdeckten sie die Cannabis-Aufzuchtanlage sowie 256 zum Trocknen aufgehängte Marihuana-Pflanzen - die Ernte hätte rund 12 Kilogramm ausgemacht. Im Auto des 34-Jährigen fanden sie 650 Euro. Der Verdächtige wurde festgenommen.

Blaulicht
Agenturen, bsei  | 

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