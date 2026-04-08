256 Cannabispflanzen in Wiener Wohnung gefunden

Es war der starke, süßliche Geruch, der einen 34-Jährigen in Wien-Neubau verriet: Der Mann dürfte in seiner Wohnung eine Cannabisplantage betrieben haben. Laut Polizeisprecherin Irina Steirer war die Polizei bereits im Vorfeld auf den intensiven Cannabisgeruch in dem Gebäude in der Burggasse aufmerksam geworden.

Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) legten sich auf die Lauer und beobachteten, wie ein 34-Jähriger eine Wohnung betrat und wieder verließ. Sie stoppten den Mann.