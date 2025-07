24-Jähriger stahl in Wien-Favoriten Sekt und verletzte Polizisten

Eine harte Nacht hat ein 24-Jähriger Polizisten in Wien-Favoriten beschert. Laut Polizeisprecherin Julia Schick begann in der Nacht auf Dienstag kurz nach Mitternacht alles damit, dass der junge Mann in der Triester Straße in den Shop einer Tankstelle ging, zwei Flaschen Sekt an sich nahm und ohne zu zahlen das Geschäft verließ.