22-Jährige stach in Wien-Favoriten auf Bekannten ein

Eine 22-Jährige hat am Dienstag in Wien-Favoriten einen 26-jährigen Bekannten im Zuge eines Streits mit einem Klappmesser im Brustbereich verletzt. Nach der am Keplerplatz verübten Tat ergriff die Verdächtige die Flucht. Diese wurde jedoch rasch von Beamten der Bereitschaftseinheit beendet. Die Frau wurde in der Nähe des Tatorts gestellt und vorläufig festgenommen.

Zeugen der Attacke hatten zuvor gegen 22.45 Uhr den Notruf gewählt. Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten fanden am angegebenen Ort das Opfer mit einer Stichverletzung im Brustbereich vor. Er wurde durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Wie Polizeisprecherin Anna Gutt am Mittwoch gegenüber der APA angab, waren die Verletzungen des Mannes nur oberflächlicher Natur gewesen, sodass er das Spital am Mittwoch wieder verlassen konnte.

Die verdächtige 22-Jährige, eine Österreicherin, zeigte sich zu ihrer Tat geständig. Sie gab an, dass ihrer Attacke ein Streit vorausgegangen war und ihr der Mann mit dem Fuß gegen den Kopf getreten habe. Zumindest den Streit bestätigte auch der 26-Jährige, sagte Gutt. Ein Alkovortest bei der Frau ergab eine Alkoholisierung von 1,74 Promille. Sie wurde wegen des Verdachts der absichtlich schweren Körperverletzung angezeigt und befindet sich in polizeilichem Gewahrsam. Weitere Ermittlungen zu der Tat laufen.