20-Jähriger flüchtet vor Polizeikontrolle: Beamte mussten zur Seite springen

Bei einer Verkehrskontrolle in Wien-Alsergrund soll am Montag ein 20-jähriger Autofahrer vor der Polizei geflüchtet sein. Bei einer Kontrolle mit einem mobilen Lasermessgerät erfassten Beamte einen weißen Kastenwagen, der mit 48 km/h in einer 30er-Zone unterwegs war.

Als die Polizisten den Lenker anhalten wollten, soll dieser die Anhalteaufforderung ignoriert haben. Der Tatverdächtige soll sein Fahrzeug beschleunigt haben, wodurch zwei Polizisten zur Seite springen mussten, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.