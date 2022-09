Eine 39-jährige Frau rief am Donnerstagabend um 22 Uhr in Wien-Floridsdorf die Polizei, und meldete, dass ihr 19-jähriger Sohn seine 21-jährige Freundin schlagen und würgen würde. Der 19-jährige Österreicher soll seine Mutter außerdem am Telefon mit dem Umbringen bedroht haben. Nach dem Eintreffen der Beamten, bestätigte die junge Frau die Aussagen der Mutter. Es wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot zum Schutz der beiden Frauen sowie ein vorläufiges Waffenverbot gegen den Mann ausgesprochen. Der tatverdächtige 19-Jährige wurde nach seiner Einvernahme, in der er sich geständig zeigte, in eine Justizanstalt gebracht. Der Mann wird wegen des Verdachts der Körperverletzung, der fortgesetzten Gewaltausübung und wegen gefährlicher Drohung angezeigt.

Neben der Polizei, die rund um die Uhr unter der Notrufnummer 133 für Opfer von Gewalt erreichbar ist, gibt es auch den 24-Stunden Frauennotruf (01/71719) und der Frauenhaus-Notruf des Vereins Wiener Frauenhäuser (05 77 22). Das Landeskriminalamt Wien, Kriminalprävention, bietet zusätzlich Beratungen für Betroffene unter der Hotline 0800/216346 an.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: