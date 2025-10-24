17-Jährige in Wien-Penzing in Wohnhaus verfolgt und begrapscht

Eine 17-Jährige ist am Donnerstag um 23.15 Uhr von einem Mann in ihr Wohnhaus in Wien-Penzing verfolgt und begrapscht worden. Der Unbekannte ging ihr ins Stiegenhaus nach, stieg mit der Jugendlichen in den Aufzug und bedrängte sie. Dabei griff er ihr auch unter den Rock. Dem Mädchen gelang es laut Polizei, den Täter wegzustoßen und sich in ihre Wohnung zu flüchten. Eine Fahndung wurde eingeleitet, war jedoch erfolglos. Von dem Angreifer gibt es eine Personenbeschreibung.