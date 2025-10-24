17-Jährige in Wien-Penzing in Wohnhaus verfolgt und begrapscht
Eine 17-Jährige ist am Donnerstag um 23.15 Uhr von einem Mann in ihr Wohnhaus in Wien-Penzing verfolgt und begrapscht worden. Der Unbekannte ging ihr ins Stiegenhaus nach, stieg mit der Jugendlichen in den Aufzug und bedrängte sie. Dabei griff er ihr auch unter den Rock. Dem Mädchen gelang es laut Polizei, den Täter wegzustoßen und sich in ihre Wohnung zu flüchten. Eine Fahndung wurde eingeleitet, war jedoch erfolglos. Von dem Angreifer gibt es eine Personenbeschreibung.
Der Mann ist 40 bis 50 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß und hat kurze, dunkle Haare. Er hat eine kräftige Statur und trug eine orange Pufferjacke. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, ermittelt. Sachdienliche Hinweise werden - auch anonym - in jeder Polizeidienststelle und unter 01-31310-25800 entgegengenommen.
