166.000 Euro Schaden: Einbruchsserie im Burgenland und NÖ geklärt

Eine Serie von Einbruchsdiebstählen mit mehr als 40 Fällen hat die Polizei im Burgenland geklärt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 166.000 Euro. Vier Ungarn sitzen in Haft, einer wurde auf freiem Fuß angezeigt, hieß es am Montag in einer Aussendung.

Die Gruppe soll zwischen Mai 2023 und Jahresbeginn 2024 im Nordburgenland sowie den Bezirken Wiener Neustadt, Baden und Korneuburg mindestens 41 Straftaten begangen haben. Vorwiegend wurde in Kellerabteile von Wohnhausanlagen eingebrochen sowie aus Fahrzeugen gestohlen.

➤ Mehr lesen: Emotionale Debatte: Schuldzuweisungen nach Tragödie auf der S4

Bei Hausdurchsuchungen gemeinsam mit ungarischen Kollegen wurde Diebesgut wie Fahrräder, E-Scooter und Elektrowerkzeug sichergestellt. Vier Männer im Alter von 22, 23, 26 und 39 Jahren befinden sich in Ungarn im Gefängnis, ein 49-Jähriger wurde angezeigt.