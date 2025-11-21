16-Jähriger bei Motorrad-Einbruchsversuch in Wien gefasst

Ein aufmerksamer Autobesitzer hat am Donnerstagmorgen in Wien-Brigittenau einen mutmaßlichen Einbruchsversuch vereitelt. Als der 41-Jährige gegen 8:30 Uhr zu seinem in einer Garage abgestellten Fahrzeug kam, bemerkte er einen Jugendlichen, der an seinem Motorrad hantierte.

Der junge Mann flüchtete sofort, als er den Besitzer sah. Der 41-Jährige reagierte umgehend und verständigte den Polizeinotruf.

Tatverdächtiger mit Einbruchswerkzeug gefasst

Die alarmierten Polizeibeamten konnten den zu Fuß flüchtenden 16-jährigen Österreicher noch im Nahbereich anhalten. Bei der Durchsuchung seines Rucksacks fanden die Beamten Einbruchswerkzeug, das sichergestellt wurde. In der Garage wurden drei beschädigte Motorräder vorgefunden, für deren Beschädigung der Jugendliche verdächtigt wird.

Überstellung in Justizanstalt

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 16-jährige Tatverdächtige in eine Justizanstalt gebracht. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang und möglichen weiteren Delikten dauern an. Dem Verdächtigen wird versuchter Einbruchsdiebstahl vorgeworfen.