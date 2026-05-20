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16 Bienenvölker leben am Donauzentrum

Heute ist Weltbienentag. Am Wiener Donauzentrum leben hunderttausende Bienen.
20.05.2026, 15:36

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Der heutige Weltbienentag erinnert uns daran, wie wichtig Bienen für die Artenvielfalt und Lebensmittelversorgung sind. Auch für die Stadt Wien haben sie eine besondere Bedeutung. Zum Weltbienentag summt es hier besonders laut: mitten in der Stadt finden Bienen am Dach des Wiener Donauzentrums überraschend ideale Lebensbedingungen. Warum die kleinen Bestäuber für unser Ökosystem unverzichtbar sind, erklärt ein Imker im KURIER TV-Interview. 

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