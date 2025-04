15-Jähriger von Wiener Bim erfasst: Bursche kam ins Krankenhaus

Ein 15-Jähriger ist Montagnachmittag bei der Haltestelle Anschützgasse in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus von der Garnitur einer Straßenbahn erfasst worden. Der Bursche stand zunächst bei der Station und wartete. Plötzlich überquerte er die Gleise, obwohl die Bim gerade in die Haltestelle einfuhr. Die Fahrerin legte eine Notbremsung ein, eine Kollision konnte jedoch nicht verhindert werden, so die Polizei am Dienstag.