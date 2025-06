15-Jährige bei Verkehrsunfall schwer verletzt: Lenker angezeigt

Von Pascal Manasek

Am Dienstag ereignete sich gegen 18 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der Katsushikastraße in Floridsdorf, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Nach ersten Ermittlungen der Polizei kollidierte der 19-jährige Pkw-Lenker zunächst mit einem anderen Fahrzeug, das gerade an einer roten Ampel hielt.