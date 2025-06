Dramatischer Unfall in Wien: Pkw mit Familie überschlägt sich auf A1

Großes Glück hatte eine Familie, deren Fahrzeug sich Samstagnachmittag bei der Westeinfahrt in Wien-Hietzing mehrfach überschlagen hat.

Der Familienvater, der sich alkoholisiert ans Steuer gesetzt hatte, erlitt leichte Verletzungen. Die beiden Kinder auf der Rückbank blieben unversehrt. Die Ehefrau auf dem Beifahrersitz wurde am Kopf verletzt und trug Prellungen davon, berichtete die Polizei am Sonntag. Am Auto entstand erheblicher Schaden.