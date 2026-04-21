14-Jähriger nach Trafikraub in Wien-Hernals festgenommen: Besitzer verletzt

Ein 14-jähriger Jugendlicher wurde am Montagnachmittag nach einem mutmaßlichen Raubüberfall auf eine Trafik in Wien-Hernals festgenommen. Der Tatverdächtige soll den Trafikbesitzer mit Faustschlägen im Gesicht verletzt und mit dem Umbringen bedroht haben. Bei dem Vorfall wurde laut Polizei eine mittlere vierstellige Bargeldsumme entwendet, die bei dem Jugendlichen sichergestellt werden konnte.

Festnahme nach Fluchtversuch

Laut Polizeibericht wurden die Beamten gegen 16.05 Uhr zu dem Tatort gerufen. Eine Passantin wies die eintreffenden Polizisten auf den mutmaßlichen Täter hin, der sich beim hinteren Ausgang der Trafik befand. Als die Beamten den flüchtenden Jugendlichen anhalten wollten, soll dieser versucht haben, sie zur Seite zu stoßen. Der Tatverdächtige wurde daraufhin überwältigt und festgenommen. Bei dem Widerstand gegen die Festnahme wurden zwei Polizeibeamte verletzt. Eine weitere Mitarbeiterin der Trafik blieb bei dem Vorfall unverletzt.