14-Jähriger floh auf E-Scooter vor Polizei
Der Jugendliche war in der Donaustadt mit 65 km/h unterwegs und wurde angezeigt.
Im Zuge ihres Streifendienstes nahmen Beamte einen E-Scooter-Lenker im Bereich Rautenweg mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit wahr.
Der Lenker wurde mehrmals aufgefordert anzuhalten, kam dieser Aufforderung jedoch nicht nach und entzog sich der Anhaltung. Den Beamten gelang es nach kurzer Zeit in der Polgarstraße den 14-jährigen Lenker zu stoppen.
Durch Beamte der Landesverkehrsabteilung Wien konnte mittels Rollmessung vor Ort eine Höchstgeschwindigkeit von 65km/h des E-Scooters festgestellt werden.
Der 14-Jährige wurde wegen des Verdachts der Gefährdung der körperlichen Sicherheit im Straßenverkehr sowie mehrfach nach der Straßenverkehrsordnung, dem Kraftfahr- und dem Führerscheingesetz angezeigt.
