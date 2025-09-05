14-Jähriger floh auf E-Scooter vor Polizei

Im Zuge ihres Streifendienstes nahmen Beamte einen E-Scooter-Lenker im Bereich Rautenweg mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit wahr.

Der Lenker wurde mehrmals aufgefordert anzuhalten, kam dieser Aufforderung jedoch nicht nach und entzog sich der Anhaltung. Den Beamten gelang es nach kurzer Zeit in der Polgarstraße den 14-jährigen Lenker zu stoppen.